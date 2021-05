Das Finale findet in keinem gewöhnlichen Fußballstadion statt. Gespielt wird am Samstag in der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig-Abtnaundorf. Wir waren davon ausgegangen, dass wir keine Zuschauer zulassen können. Und wir brauchten einen neutralen Ort mit einem sehr guten Rasen. Das haben wir hier in der Sportschule", begründete Winkler den Schritt.