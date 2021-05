Beide Trainer ließen die erste Elf auflaufen, die sich im Halbfinale durchgesetzt hatte. Und von der ersten Minute an legten beide Teams mit viel Engagement los. Allerdings sorgten Ungenauigkeiten auf beiden Seiten auch dafür, dass es in den ersten 20 Minuten keine echte Torchance gab. Aber dann kam richtig Schwung rein. In der 21. Minute hatte Chemnitz plötzlich die Chance, als Mike Eglseder wegrutschte. Doch Kevin Freiberger blieb am letzten Leipziger Mann, Leon Heynke, hängen. Dann marschierte Christian Bickel auf das Lok-Tor, verzog aber. Auf der Gegenseite hatten die Leipziger bereits den Torjubel auf den Lippen, als Djamal Ziane in der 34. Minute in den Strafraum zog und den Ball an Keeper Jakub Jakubov und auch am Tor vorbeilegte. Sascha Pfeffer scheiterte nur vier Minuten später nach einem Doppelpass an Jakubov.

Leipzigs Tom Nattermann (links) im Duell mit Jovan Vidovic Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag