Der am Ende deutliche Achtelfinal-Einzug von Erzgebirge Aue bei der BSG Stahl Riesa wurde am Dienstag (31.10.2023) von einer fast 30-minütigen Spielunterbrechung überschattet. Zwischenzeitlich drohte der Partie sogar ein Abbruch, nachdem mehrere Auer Fans in der 84. Spielminute über den Zaun am Gästeblock geklettert und in den Innenraum des Stadions gelangt waren.