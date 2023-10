Auch in Halbzeit zwei gelang es dem Landesligisten aus Taucha erstaunlich gut, die Lokomotive vom eigenen Tor fernzuhalten. Vorne gelang den Hausherren aber weiter nur wenig. Für einen kurzen Schock sorgte eine wohl eher unabsichtlich getretene direkte Ecke von Lok, an der alle Spieler im Strafraum vorbeisprangen, doch am Ende verfehlte der Ball den langen rechten Pfosten um ein paar Zentimeter.

Lok zieht damit erwartungsgemäß in die Runde der besten 16 Teams ein. Die Paarungen werden am Montag, den 16.10.2023, ab 15 Uhr ausgelost. In der Liga gastiert Leipzig am kommenden Sonntag (22.10.2023) ab 13 Uhr bei Viktoria Berlin. Taucha hat am selben Tag ab 15 Uhr ein Gastspiel bei Handwerk Rabenstein.