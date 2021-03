Wie der Sächsische Fußball-Verband am Mittwoch (10.03.2021) auf seiner Website mitteilte, verständigte sich der SFV mit den 17 im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften auf einer Videokonferenz darauf, den Pokalsieger auf dem Rasen zu ermitteln. "Das Ziel des SFV bleibt weiterhin, den Teilnehmer für die 1. Runde des DFB-Pokals 2021/2022 sportlich zu ermitteln", teilte der Verband mit.

Neben der Absichtserklärung konnte der SFV mit den Vereinen wenig Konkretes absprechen. "Da es auf Grundlage der Corona-Schutz-Verordnung noch einige Unklarheiten gibt, wie zum Beispiel der genaue Trainingsstart für die Amateurvereine oder Teststrategien für die Mannschaften, konnten sowohl SFV als auch die Mannschaften keine endgültigen Aussagen treffen", heißt es in der Mitteilung. Die nächste Abstimmung in Sachsen soll am 29. März erfolgen.