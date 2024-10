Auch Halle immer wieder betroffen

Ähnliches gibt es natürlich nicht nur in Sachsen, auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen und darüber hinaus kommt es nach der Auslosung immer wieder zur Frage: Wo wird denn nun eigentlich gespielt?

Selbst im großen DFB-Pokal bleiben Diskussionen um den Spielort nicht aus. Teutonia Ottensen spielte in der ersten Runde 2022 nach etlichem hin und her in Leipzig, auch wenn die Hamburger formal Heimrecht hatten. Unbekannte beschädigten damals zuvor den Rasen im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau, wo das Duell mit dem späteren Pokalsieger ausgetragen werden sollte. Und das, nachdem die Teutonia bereits eine Absage vom FC St. Pauli für die Ausrichtung der Partie in der Hansestadt erhielt.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Auch im TFV-Pokal war die Zweitrundenpartie in dieser Saison zwischen dem SV Rothenstein und Rot-Weiß Erfurt formal ein Heimspiel für den unterklassigen Verein, gespielt aber wurde im Steigerwaldstadion der Landeshauptstadt. Und das auch noch ohne Fans. Diese Entscheidung sei "unter Risiko- und Kostenabwägungen gefallen", hieß es damals.

Auch der Hallesche FC kann ein Lied von der Problematik singen. Die Fangruppierung "Saalefront" hat schließlich sogar einen offenen Brief an den Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) verfasst, mit der Bitte die "Faszination Landespokal" zu erhalten. Halle war bei drei Spielen in dieser Pokalsaison schon zwei Mal betroffen von anderen Spielstätten. In Runde zwei ging es gegen Lüttchendorf nach Sangerhausen, eine Runde später fand das Duell mit Germania Roßlau in Halle-Neustadt statt.

HFC-Anhänger mit Vorgeschichte

In der Vorwoche gab es schließlich ein Treffen zwischen dem FSA, dem HFC und dessen Fanvertretern. "Der Austausch darüber war offen und verständnisvoll, die verschiedenen Perspektiven und bisweilen Zwänge wurden besprochen und analysiert", teilt die Saalefront in einem Blogeintrag mit. Als Ergebnis wurde sich darauf verständigt, "dass die kleinen Vereine unterstützt werden müssen und das dies durch eine rechtzeitige enge Kommunikation erfolgen soll, die in der Lage ist, bestehende Unsicherheiten und Ängste, insbesondere über den Kostenauflauf (Organisation und Umsetzung des Spiels, Gewährleistung der Sicherheit u.ä.) abzubauen."

Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sich etwa Fans vom Halleschen FC bei den kleinen Vereinen nicht immer astrein verhalten haben. Im April 2023 gab es in Weißenfels eine Spielunterbrechung, nachdem HFC-Anhänger einen "Sicherheitszaun" umgedrückt hatten und es so zu einem Handgemenge mit Weißenfelsern kam. Unbeteiligte Zuschauer mussten auf das Spielfeld fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das nun im Nachgang andere Vereine Sicherheitsbedenken haben, kommt also nicht von ungefähr.

Das Los des HFC darf für die Vereine keine Niete sein! Diese Aufgabe werden auch wir als HFC und HFC- Fanszene wahrnehmen und uns wenn notwendig an den Gesprächen beteiligen. Saalefront Ultras im Namen der Ultraszene

2019: Tapfer zieht es nach Probstheida

Bei Tapfer Leipzig gab es im Vorfeld ebenfalls Überlegungen, das Spiel an einem anderen Ort auszutragen. Eine davon war sicherlich wieder das Bruno-Plache-Stadion von Lok Leipzig. Bereits 2019 musste der Verein für ein Highlightspiel nach Probstheida umziehen. Gegen den FSV Zwickau ging es die knapp 5 Kilometer Luftlinie Richtung Süden. Dort verloren die 06er klar 0:13. Auch gegen Aue hat das Team aus dem Leipziger Stadtteil Sellerhausen lediglich minimale Außenseiterchancen. Sollte es also gegen die "Veilchen" auch eine Packung setzen, wäre man zumindest schon Zuhause. Bildrechte: IMAGO / opokupix