Die "Himmelblauen" sind Rekordpokalsieger in Sachsen. Gespielt wird "aus Sicherheitsgründen" in Colditz, so die Krostitzer, die einen Fanbus zur Verfügung stellen. Der Sieger dieser Partie trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Spiels Weißwasser gegen SSV Markranstädt.