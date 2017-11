Fußball | Sachsenpokal Wird Bautzen erneut zum Leipziger Pokalschreck?

Viertelfinale

Am Samstag ist auch in Sachsen wieder Pokalzeit. Nachdem sich bereits alle Drittligisten aus dem Wettbewerb verabschieden mussten, gelten vor allem die vier verbliebenen Regionalligisten als Favoriten. Das vermeintliche Topduell steigt dabei in Leipzig (13 Uhr), wo Chemie das Team von Bautzen empfängt.