Das SFV-Präsidium muss diesen Vorschlag auf der Präsidiumssitzung am 17. April absegnen. Danach könnten am 19. April die Viertelfinal-Paarungen ausgelost werden. Bei sieben verbliebenen Teilnehmern würde eine Mannschaft ein Freilos bekommen. "Wir wollten den Sieger sportlich ermitteln, zum Glück gelingt uns das jetzt", erklärte der SFV-Spielausschussvorsitzende Volkmar Beier auf "Sport im Osten"-Anfrage.

Nach der Zustimmung soll es jetzt Schlag auf Schlag gehen: Die Viertelfinals sind für den 1./2. Mai geplant. Auch die Halbfinals müssten noch im Mai stattfinden. Sollten die Drittligisten dann noch im Rennen sein, käme nur ein Spieltermin unter der Woche in Frage. Am 29. Mai findet der "Finaltag der Amateure" statt. An diesem Termin sollen alle Landesverbände ihr Endspiel austragen, deren Sieger zudem am DFB-Pokal der Saison 2021/22 teilnehmen. Wer nicht dabei ist, muss auch auf Prämien verzichten, die an diesem Tag ausgeschüttet werden. Dieses Geld würde letztlich allen Vereinen zu Gute kommen.