FSV vor der Pause harm- und ideenlos

Christopher Misaki kurbelte das Spiel an und riss seine Mitspieler mit. Was fehlte, war der zielstrebige Abschluss. In der 27. Minute tauchte Misaki frei vor Joahnnes Brinkies im Tor der Zwickauer auf, der Misakis Schuss aus spitzem Winkel zur Ecke lenkte. Wenig später war der FSV-Kapitän jedoch machtlos. FCI-Kapitän Dong-min Kim, dienstältester Spieler bei Inter, ließ Brinkies aus zwölf Metern keine Chance (38.). Die Gastgeber führten – und das verdient, weil Zwickau harm- und ideenlos agierte. Spielerisch war es eine reine Enttäuschung und auch in Sachen Einsatz war der Oberligist in den ersten 45 Minuten klar überlegen. Keine Chance für Johannes Brinkes - Inter-Kapitän Dong-Min Kim trifft zur Führung des Oberligisten. Bildrechte: Picture Point/Gabor Krieg

Inter hat die Antwort auf Jäpels Ausgleich

Joe Enochs dürfte in der Pause klare Worte gefunden haben, wechselte zudem mit Denis Jäpel für Ali Odabas mehr Offensive ein. Dies zahlte sich aus. Zwickau bestimmte nach dem Wechsel klar das Geschehen, wirkte deutlich agiler und kam zum Ausgleich. Jäpel staubte ab, nachdem Inter-Schlussmann Leonnel Mballa Mvogo noch stark gegen Gerrit Wegklamp pariert hatte, den Ball aber nicht festhalten konnte (60.).



Wer jetzt allerdings dachte, die Gastgeber würden einbrechen, der täuschte sich. Inter schlug zurück. Und wie! Nach einer Ecke köpfte Til Linus Schwarz den Ball über die Linie (68.). Dabei war Inter größenmäßig deutlich unterlegen. In der Schlussphase rannten die Westsachsen verzweifelt an und hatte noch zahlreiche Chancen, die Inters Keeper Mballa Mvogo allesamt zunichte machte. Als sich Elias Huth in der Nachspielzeit nach einem Foul noch die Rote Karte einfing, war das Pokalaus besiegelt.



Inter steht damit als zweiter Halbfinalist neben dem 1. FC Lok Leipzig fest. Der SSV Markranstädt gegen den Chemnitzer FC (10. Dezember) und der LSV Neustadt/Spree gegen den FC Eilenburg (Termin noch offen) spielen die beiden noch offenen Plätze für die Runde der letzten Vier aus.

Johannes Brinkies muss machtlos mitansehen, wie Til Linus Schwarz zum späteren Siegtreffer einköpft. Bildrechte: Picture Point/Gabor Krieg

Stimmen zum Spiel: