Nach einer ereignisarmen Anfangsphase, in der sich der FC Einheit Wernigerode vor allen Dingen auf die Defensivarbeit konzentrierte, kam der Hallesche FC besser ins Spiel und erzielte in der 14. Minute die Führung. Auf der linken Seite wurde Julian Guttau nicht konsequent genug verteidigt und spielte den Ball an den Elfmeterpunkt. Dort schloss Marcel Titsch-Rivero via Direktannahme ins lange Eck ab.