Nicht nur für das Länderspiel in Leipzig gab es nicht gerade einen Run auf die Tickets. Auch für den Gruppenabschluss der Nations League am kommenden Montag (19.11.) gegen die Niederlande in Gelsenkirchen sind erst 36.000 Eintrittskarten abgesetzt worden.

Für die geringen Verkaufszahlen hat Joachim Löw indes Verständnis: "Man kann nicht erwarten, dass die Fans uns in dieser Situation die Bude einrennen". Das liege auch an den sportlichen Leistungen in diesem Jahr, so Löw. Daraus lässt sich schließen: Bessern sich die Leistungen, kommen wieder mehr Fans ins Stadion.