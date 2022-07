Dazu verlor Dynamo mit Robin Becker und Michael Akoto zwei Stammspieler. Beide mussten verletzt ausgewechselt werden. Bei Becker sieht es nach einer muskulären Verletzung aus. Wie der Verein am Samstag (30.07.2022) mitteilte, plagen ihn Probleme am hinteren Oberschenkel. Akoto verletzte sich am Sprunggelenk. Die genauen Diagnosen stehen noch aus.