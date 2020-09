Angestachelt von der Atmosphäre war die SGD von Beginn an giftig, bissig und hellwach. Schon nach 142 Sekunden traf Neuzugang Yannik Stark in seinem ersten Pflichtspiel für die Schwarz-Gelben zur Blitz-Führung. Vorausgegangenen war ein schlafmütziger Ballverlust von Hamburgs Jeremy Dudziak. Dynamo schaltete schnell um, Patrick Weihrauch passte auf Odisseas Vlachodimos, dessen Flanke der heranstürzende Stark stark verwertete. Es war der Auftakt einer irren Startphase mit Chancen auf beiden Seiten. Dynamos Christoph Daferner traf noch den Posten, Robin Tim Becker nach 16 Minuten das Tor. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von David unhaltbar abgefälscht. Dynamo bestrafte die Ballverluste eiskalt und hatte Glück, dass die Gäste ihre Chancen teils leichtfertig ausließen.

Daran änderte sich auch nach dem Wechsel nichts. Hamburg hatte zwar weiter mehr Ballbesitz, das Tor erzielten aber die giftigen und cleveren Dresdner. Wie beim 1:0 bereitete der auffällige Vlachodimos auf der linken Seite stark vor. Seinen Pass nahm Christoph Daferner direkt und traf aus 25 Metern genau in die linke untere Ecke: 3:0 (53.). Der HSV rannte danach weiter an, hatte aber kein Glück im Abschluss. Der eingewechselte Narey traf den Pfosten. Erst in der 89. Minute kamen die Norddeutschen zum verdienten Ehrentreffer. Joker Onana köpfte freistehend ein: 3.1 (89.). Den Schlusspunkt setzten aber die Gastgeber. Nach einem Handspiel des gebürtigen Dresdners, Toni Leistner, versenkte Kapitän Sebastian Mai in der Nachspielzeit den Elfmeter locker zum 4:1-Endstand. Eine reife Leistung, die den Sachsen verdient die 2. Runde im DFB-Pokal bescherte und die Rolle des Top-Favoriten in der 3. Liga noch einmal manifestierte.