Zwangspause für den Bischofswerdaer FV: Der Regionalligist kann auch am kommenden Sonntag (11.10.2020) im sächsischen Landespokal nicht antreten. Staffelleiter Ulrich Günther vom Sächsischen Fußballverband bestätigte: "Die Partie in Radefeld wurde abgesagt. Ein Ersatztermin könnte nach Rücksprache mit dem NOFV der 14. oder 15. November sein."

Hintergrund ist, dass die "Schiebocker" mittlerweile sieben Spieler in Quarantäne haben und ein geregeltes Mannschaftstraining unter diesen Voraussetzungen nicht möglich ist. Präsident Jürgen Neumann erklärte: "Alle bisher vorgenommenen Tests sind negativ, heute wird es nochmal welche geben. Trotzdem müssen einige Spieler noch bis kommenden Mittwoch in Quarantäne bleiben." Der BFV hatte vergangene Woche einen positiven Corona-Fall und musste aus diesem Grund auch das Punktspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena absagen.

Für Präsident Neumann steht jetzt schon fest, dass auch die Regionalliga-Partie am 18. Oktober beim FSV Luckenwalde nicht stattfinden kann. "Wir trainieren nur individuell, an eine ordentliche Vorbereitung ist nicht zu denken." Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat noch keine Entscheidung über die Austragung der Partie in Luckenwalde getroffen. Staffelleiter Wilfried Riemer erklärte, dass es zunächst am Freitag Gespräche mit Bischofswerda geben werde. Wann über das Spiel entschieden wird, ließ er noch offen.