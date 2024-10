RB Leipzig hat am Mittwochabend in der Champions League seine zweite Niederlage kassiert. Xavi & Co. unterlagen Juventus Turin trotz zweimaliger Führung und personeller Überzahl zu Hause mit 2:3 (1:0). Benjamin Sesko hatte inder zeitweise wilden Partie das 1:0 (30.) und per Handelfmeter auch das 2:1 (65.) erzielt. Für die Gäste trafen Dusan Vlahovic (50./68.) und der früh eingewechselte Francisco Conceicao (83.).