Fußball | Champions League RB Leipzig gewinnt wildes Spiel gegen Celtic Glasgow

Hauptinhalt

Gruppe F: 3. Spieltag

RB Leipzig ist auch in der Champions League wieder in der Erfolgsspur: Am 3. Spieltag der Königsklasse gelang ein verdienter 3:1-Erfolg gegen Celtic Glasgow. Es sind Leipzigs erste Punkte in dieser Königsklassen-Saison - nach einem ausgesprochen ereignisreichen Spiel..