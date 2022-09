Fußball | Champions League Klare Heimpleite gegen Donezk: RB misslingt Wiedergutmachung gründlich

Hauptinhalt

Gruppe F - 1. Spieltag

Der Auftakt in die Champions-League-Saison sollte für RB Leipzig eine Wiedergutmachung nach der Niederlage in Frankfurt werden. Gegen Donezk stand am Ende die nächste klare Pleite. RB-Coach Tedesco ist nun gefragt.