Die erste Hälfte ging RB ausgesprochen defensiv an, erlaubte Manchester 76 Prozent Ballbesitz, aber lange keine Chance. In der 27. Minute allerdings leistete sich Xaver Schlager am eigenen Drittel einen schlimmen Fehlpass, den Riyad Mahrez bltzschnell bestrafte - 1:0 für die Gäste. Eine Leipziger Offensive gab es, von ein paar guten Pressingmomenten abgesehen, eigentlich nicht. Das lag auch an vielen Ungenauigkeiten. Den einzigen (harmlosen) Torschuss fabrizierte Werner in der Nachspielzeit.