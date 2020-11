Auch in der zweiten Halbzeit war wieder richtig Tempo. Diesmal hatte aber RB Glück, dass ein Pariser Spieler (Marquinhos/58.) den Ball nach einer Flanke in den Strafraum an die Hand bekam. Forsberg ließ sich die Elfmeterchance nicht entgehen und traf präzise ins linke Eck zum 2:1. Das Team von PSG-Trainer Thomas Tuchel legte daraufhin einen weiteren Zahn zu und machte später auch in Unterzahl (Gelb-Rote für Gueye/70.) mächtig Druck. Doch Leipzig war hinten nun sicherer, lieferte (trotz Überzahl) eine wahre Abwehrschlacht und verhinderte einen weiteren Einschlag. Dass bis zur fünften Nachspielminute gezittert werden musste, lag an den kläglich ausgespielten Kontern.