Auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten Donezk. Wirklich gefährliche Schüsse aufs Tor blieben aber weiter aus. Anders die Leipziger: Nach einer Kopfball-Bogenlampe von Mohamed Simakan an den langen linken Pfosten war André Silva zur Stelle und erzielte das 2:0 (50.). Donezk gab sich nicht auf, versuchte alles, war in den entscheidenden Momenten jedoch unterlegen oder glücklos. Und so machte Dominik Szoboszlai in der 62. Minute mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie. Die Balleroberung davor im Mittelfeld ging auf das Konto von Kevin Kampl. Für den Schlusspunkt in Sachen Tore sorgte dann Dani Olmo wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem Schlenzer ins lange rechte Eck. Der Treffer aber wurde dem Donezker Spieler Bodar zugeschrieben. Er hatte den Ball noch entscheidend mit dem Kopf erwischt und so in den eigenen Kasten gelenkt (68.).