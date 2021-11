Der Punkt für das Team von Jesse Marsch war gleichermaßen verdient wie glücklich. Christopher Nkunku (8.) hatte mit seinem 1:0 die Leipziger Hoffnungen auf eine kleine Sensation verstärkt, doch Paris kam noch vor der Pause durch Doppelpacker Georginio Wijnaldum (21./40.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit versenkte der eingewechselte Dominik Szoboszlai einen Foulelfmeter und sorgte damit zumindest für einen etwas versöhnlichen Abschluss. RB kämpft jetzt nur noch um die Quali für die Zwischenrunde der Europa League, dafür ist ein Sieg in Brügge nötig.



Mehr Infos in Kürze.