Frauenfußball-Zweitligist RB Leipzig ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainerin Katja Greulich verlor am Sonntag im Stadion am Bad in Markranstädt 0:4 (0:1) gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt. Geraldine Reuteler (10. Minute), Virginia Kirchberger (55.), Barbara Dunst (57.) und Lara Prasnikar (72.) trafen für den Bundesliga-Fünften. Leipzig war bereits in der vergangenen Saison an Frankfurt gescheitert, damals durch ein 0:1 in der zweiten Runde. Da hieß der Verein vor der Fusion mit der Eintracht noch 1. FFC Frankfurt.