Die Frauen des 1.FC Magdeburg sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegen den Hamburger SV verloren die FCM-Kickerinnen am Sonntag (18.08.2024) in der heimischen Avnet Arena 0:2 (0:1). Für den Regionalligisten war es zeitgleich das erste Spiel nach der Fusion der beiden Frauenabteilungen des FCM und des Magdeburger FFC.