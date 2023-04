Die Partie am ausverkauften Cottaweg begann vor 1.800 Zuschauern ausgeglichen. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, wobei es jeweils viele Ballverluste gab. Nach 15 Minuten wurde Freiburg stärker und drängte die RB-Frauen immer mehr in die eigene Hälfte. Die erste gute Gelegnheit verbuchten dann auch die Gäste. In der 24. Minute köpfte Giovanna Hoffmann den Ball nach einer Ecke knapp links am Tor vorbei.