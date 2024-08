Gladbach war von Anfang an überlegen und machte das Spiel. In der 12. Minute wurde Gladbachs Suus van der Drift von Eintracht-Keeperin Laura Michael im Strafraum gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Flaka Aslanaj zum 1:0. In der Folge hatten die Fohlen Chancen im Minutentakt. Leipzigs Jasmin Petters hätte kurz darauf (17.) ausgleichen können, scheiterte mit ihrem Abschluss aber an der Latte.