Nach einer derart klaren Nummer hatte es weder vor, noch in der Startphase gerochen. Denn Freiburgs hohes Pressing brachte RB mehrfach in Verlegenheit. Die Leipziger legten vorn jedoch eine in dieser Saison so kaum gesehene Effizienz an den Tag, dass den Gastgebern Sehen und Hören verging. Ein Doppelschlag von Olmo (per Kopf) und Henrichs (aus 11 m) brachte eine 2:0-Führung, Szoboszlai und Nkunku legten gegen stets wehrhafte und durchaus auch druckvolle Gastgeber nach. Erwähnenswert: Dani Olmo hat neben seinem Treffer alle anderen stets vorbereitet.

Nach der Pause schien der SC sich seinem Schicksal zu ergeben. Doch die Partie nahm noch mal Fahrt auf. Auslöser war eine erst am Videomonitor vom Schiri erkannte Notbremse von Josko Gvardiol an Roland Sallai (58.). Danach machte Freiburg wieder mehr Druck, wenngleich RB das in Unterzahl relativ gut wegverteidigte. Hektisch wurde es in der 70. Minute mit Rudelbildung, fliegenden Münzen aus dem SC-Fanblock und über den Zaun springenden Fans. Dem Team von Trainer Christian Streich half das wenig, und auch Gregoritschs Kopfball zum 1:4 war auch von der Wirkung her allenfalls ein Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte Szoboszlai mit einem von Mohamed Simakan herausgeholten Foulelfmeter. Zu dem Zeitpunkt war längst klar: RB kann seinen Pokaltitel am 3. Juni in Berlin verteidigen – das allerdings ohne Josko Gvardiol.