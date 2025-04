RB Leipzig ist mit einer 1:3-(0:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Tore für die Schwaben machten Angelo Stiller (5.), Nick Woltemade (57.) und Jamie Leweling (73.). Das zwischenzeitliche 1:2 für das Team von Interimstrainer Zsolt Löw hatte Banjamin Sesko (62.) erzielt. Im Endspiel am 24. Mai in Berlin treffen die Stuttgarter auf den Drittligisten Arminia Bielefeld. RB hingegen kann sich nun vollends auf seine Aufholjagd in der Bundesliga konzentrieren, wo man drei Punkte und sieben Tore hinter einem Champions-League-Platz liegt.