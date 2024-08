Fußball | DFB-Pokal HFC scheitert dramatisch gegen St. Pauli

16. August 2024, 21:14 Uhr

Der Hallesche FC hat den Sprung in die zweite Runde des DFB-Pokals haarscharf verpasst. In einem dramatischen Duell gegen Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli fehlten den Hallensern zum Weiterkommen nur 60 Sekunden für die vermeintlichen Sensation. Am Ende musste sich der Underdog mit 2:3 n.V. geschlagen geben.