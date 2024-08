Der 1. FC Magdeburg ist in der 1. Runde des DFB-Pokals gescheitert. Der Fußball-Zweitligist verlor am Montagabend bei Regionalligist Kickers Offenbach überraschend mit 1:2 (0:1). Die Hessen revanchierten sich für die verlorenen Aufstiegsspiele gegen den FCM 2015 und stehen als einziges Viertliga-Team in der 2. Pokalrunde.