Die Frauen von Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam sind souverän in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der zweiten Runde besiegte die Mannschaft von Trainer Sofian Chahed am Samstag im Magdeburger Heinrich-Germer Stadion den Regionalligisten Magdeburger FFC mit 8:0 (4:0).