Der HSV gab sich nie auf, hätte auch nach dem Wechsel durchaus ein Tor verdient gehabt. Aber bei Ransford Königsdörffers Kopfball (59.) hatte RB-Keeper Janis Blaswich etwas dagegen und bewies einmal mehr, dass er ein glänzender Ersatz für Stammkeeper Peter Gulacsi ist. Blaswichs Vorderleute spielten in der zweiten Halbzeit ihrerseits nicht mehr so unkonzentriert und suchten nur noch gelegentlich den schnellen Weg nach vorn. Henrichs beendete den besten (und von ihm sebst engeleiteten) Konter mit dem 4:0 (81.). Das 3:0 davor hatte Simakan nach einer Ecke per Kopf erzielt (68.). Zu dem Zeitpunkt hätte er aber möglicherweise nicht mehr auf dem Feld sein dürfen: Bei einer Rangelei vor dem Pausenpfiff hatte er sich offenbar einen Kopfstoß gegen Jatta geleistet.

Tim Walter (HSV): "Glückwunsch an Marco und seine Truppe zum Weiterkommen im DFB-Pokal. Ich habe aber auch eine ganz tolle HSV-Mannschaft gesehen, die mutig agiert, für etwas steht, eine klare Identität hat. Das ist genau der Weg, den wir weitergehen wollen. Leider haben wir auch eine sehr gute Leipziger Mannschaft gesehen, die einfach brutal effizient ist. Die nutzen die Konterchancen extrem gut aus. Das ist nicht nur eine Bundesliga-Mannschaft, sondern eine Champions-League Mannschaft."



Marco Rose (RBL): "Das war ein starker HSV, sehr sehr mutig. Wir wussten, dass sie eine gute Spieleröffnung haben und nur schwer zu pressen sind. Wir wussten aber auch, dass sie dabei auch mal Bälle verlieren und wir so Möglichkeiten bekommen. Nach dem Lattentreffer haben wir uns in die Partie reingearbeitet. Szobo z.B. brauchte etwas, hat am Anfang ein paar Fehler zu viel gemacht. Nach dem 2:0 sind wir einfach drangeblieben, wollten unbedingt weiterkommen. Großes Kompliment an Hamburg, toller Auftritt bei uns. Aber auch Kompliment an meine Mannschaft fürs Weiterkommen."