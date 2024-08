Ramien Safi sorgte für den Blitzstart und brachte Essen in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. RBL brauchte nur kurz um den Schock zu verdauen und konnte zehn Minuten später durch Sesko (12.) zum 1:1 ausgleichen. Nachdem Xavi Simons in der 22. Minute einen Schlenzer noch knapp am Tor vorbeilegte, war es Lois Openda, der die Leipziger kurz vor der Halbzeitpause (40.) erstmals in Führung brachte (2:1).