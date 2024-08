Bei den Dresdnern gab es im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Cottbus in der 3. Liga zwei Veränderungen in der Startelf. Demnach rückten Vinko Sapina und Christoph Daferner für Oliver Batista Meier und Kapitän Stefan Kutschke (beide Bank) in die Anfangsformation. Auch bei Fortuna gab es im Gegensatz zum 0:0 gegen Karlsruhe ebenfalls zwei Wechsel. Für Kapitän Andre Hoffmann (Bank) und Shinta Appelkamp (muskuläre Probleme) begannen Jordy de Wijs und Jona Niemiec.