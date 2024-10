Vor 30.070 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte Aleksandar Vukotic die Gäste per Kopf in Führung gebracht (56.). Der eingewechselte Jakob Lemmer (84.) glich aus, ehe Tobias Kempe (90.+2) die Lilien per Foulelfmeter erneut in Führung brachte. Erneut Lemmer (90.+11) sorgte für die Verlängerung. In dieser schoss Isac Lidberg (98.) die Lilien ins Achtelfinale.