In der Anfangsphase dominierten zunächst die Gäste, ehe RB vor 1.300 Zuschauern am Cottaweg mit der ersten Chance in Führung ging: Nach einem Fehlpass im Mittelfeld sprintete Vanessa Fudalla davon und traf zum 1:0 (9.). Damit war der Grundstein gelegt für eine furiose erste Halbzeit, in der die Essenerinnen nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurden: Nach Flanke von Christina Beck erzielte Medina Desic aus Nahdistanz das 2:0 (12.), Gianna Rackow erhöhte mit einem Fernschuss aus mehr als 30 Metern - Marke: Traumtor - auf 3:0 (20.). Schließlich traf Johanna Kaiser nach einem Fehler der Essener Torhüterin Sophia Winkler, die sich bei einem Freistoß verschätzte, zum 4:0 (38.).