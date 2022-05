Die Rangers, die auf ein frühes Tor aus waren, begannen mit viel Druck. Dann konnte sich RB immer wieder befreien, Konrad Laimer lief zweimal gut durch, es fehlte aber der Abschluss. Dann gelang den Gastgebern, die die Partie in Gedenken an die plötzlich verstorbene Klub-Seele Jimmy Bell angingen, die frühe Führung. Leipzig bekam rechts keinen Zugriff, so dass Ryan Kent davonziehen konnte, seine Vorlage an den zweiten Pfosten verwandelte der eingelaufene Kapitän James Tavernier locker (18.). Kurios: In den bisherigen Heimspielen der K.-o.-Phase hatte er immer für die Führung gesorgt. Die bauten die Schotten dann sogar schnell aus: Es ging diesmal über die linke RB-Seite, wo Scott Wright die Kugel abtropfen ließ und der Finne Glen Kamara platziert ins linke unter Eck traf (24.). Die beste Gelegenheit für die Sachsen vergab der Spanier Dani Olmo, der von der Strafraumgrenze völlig frei knapp vorbei schob (28.). Eine Minute später hatte auf der anderen Seite Joe Aribo das 3:0 auf dem Fuß, aber er traf die Kugel nicht richtig.