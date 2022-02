Mit einem 3:1-Sieg bei Real Sociedad San Sebastian qualifizierten sich die Leipziger verdient für die nächste Runde. Schon nach vier Minuten hätte Domenico Tedescos Mannschaft durch Lukas Klostermann in Führung gehen können. Nach einem Konter über die linke Seite hatte Konrad Laimer den Außenverteidiger auf der rechten Seite freigespielt, aber sein Abschluss entwickelte nicht den nötigen Druck.

Zu RBLs Glück galt das Gleiche für die Offensivbemühungen der Gastgeber. Sobald Leipzig den Ball hatte, igelten sich die Spanier vor dem eigenen Strafraum ein und machten mit einer Viererkette im Mittelfeld und einer Fünferkette in der Abwehr die Räume eng.

Die Leipziger kamen trotzdem zu weiteren Abschlüssen, bereits in der 11. Minute vergab Kampl den nächsten Hochkaräter, nachdem er am Strafraum einen Pass des Torhüters abgefangen hatte. Danach war Heim-Torwart Ryan wacher und parierte.

In der 18. Minute stand erneut der australische Nationaltorwart im Fokus. Weil er auf der Strafraumlinie stehend einen mit weit ausgestreckten Armen den Ball fing, bekam Leipzig einen Freistoß. Olmo chippte diesen gefährlich an den langen Pfosten, aber Orbán scheiterte aus kurzer Distanz (19. Minute).

Nach und nach verlor RB in den folgenden Minuten den Zugriff. Insbesondere Topscorer Christopher Nkunku verlor immer wieder den Ball und kam kaum zur Entfaltung. Bis zur 38. Minute: Da startete der Franzose in den Strafraum und bekam einen Schnittstellenball von Olmo. Torhüter Ryan foulte Nkunku, Schiedsrichter Taylor entschied ohne zu zögern auf Strafstoß.

Andre Silva nahm sich ein Herz, aber sein schwacher Elfmeter endete in den Händen von Torwart Matthew Ryan. Zum Glück war Orban aufmerksam, sprintete in den Strafraum und vollendete per Nachschuss zur Führung (39.).