Halle kommt nur langsam in die Gänge

Ristic wechselte sein Team mit Blick auf die anstehenden Aufgaben in der Liga, wo der HFC noch immer um den Erhalt der Drittklassigkeit kämpft, etwas durch und gab auch Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. In der Anfangsphase tat sich der Favorit allerdings etwas schwer, Abschlüsse zu kreieren. Die Hausherren versuchten früh zu stören und standen defensiv kompakt. So sprangen für den HFC lediglich Halbchancen heraus. Wirklich gefährlich wurde es erstmals nach 17 Minuten, als Westerhausen Sebastian Hey eine Hereingabe fast ins eigene Tor lenkte.

Aber Halle wurde nun gefährlicher und kam nach etwas mehr als einer halben Stunde zur Führung. Nach einer Ecke konnte die "Wolfsberg-Elf" den Ball nicht richtig klären, der schließlich bei Leon Damer landete. Aus der Drehung traf dieser ins linke Eck (31.). Kurz vor der Pause war Damer wieder im Mittelpunkt. Nach einer Chipflanke von Erich Berko von der Grundlinie versenkte er im Rückwärtsfallen den Ball zum Halbzeitstand (42.).

HFC lässt Westerhausen kommen und kontert

Nach dem Seitenwechsel war Westerhausen etwas aktiver und kam mehrfach gefährlich vor den Kasten von HFC-Keeper Daniel Mesenhöler. Bei einem Kopfball von Marcelo Franceschi konnte er gerade noch die kurze Ecke zumachen und so den Ball am Überschreiten der Linie hindern (49.). Acht Minuten später war es wieder Franceschi, der mit einem Flachschuss aber an einer Hacke eines HFC-Verteidigers scheiterte.

Der HFC machte nun nicht mehr als nötig, ließ Westerhausen kommen und verlegte sich in der Schlussphase auf Konter. Erst vergab der eingewechselte Andor Belyki die Entscheidung mit einem Volleyschuss aus elf Metern (77.), kurz darauf machte Elias Löder aber den Deckel drauf. Wieder ging es mit viel Tempo über die linke Seite, die Flanke von Sebastian Müller drückte Löder am langen Pfosten über die Linie. Dann durfte sich auch Andor Belyki in die Torschützenliste eintragen. Nach einer Einzelaktion überlupfte er den herausgeilten Westerhausen-Schlussmann Christoph Klötzer aus elf Metern (84.).

Im Finale kommt es für Halle nun also zum Wiedersehen mit Einheit Wernigerode. Die Harzer hatten den HFC im letzten Jahr im Halbfinale bezwungen und waren so selbst in den DFB-Pokal eingezogen. Nun will der HFC Revanche. Das Spiel findet am "Finaltag der Amateure" am 3. Juni im Halberstädter Friedensstadion statt.