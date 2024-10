Die 537 Zuschauer in Halle sahen über 90 Minuten eine einseitige Angelegenheit. Der HFC drückte gegen den Siebtligisten von Beginn an aufs Tempo und ging durch einen Distanzschuss von Luka Vujanic direkt in Führung. Bis zur Halbzeit stellten Marius Hauptmann per Flachschuss und Burim Halili aus Nahdistanz auf 3:0.