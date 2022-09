Vor 260 Zuschauern übernahm der Favorit von Beginn an das Spielgeschehen. In der 15. Minute gab es dennoch einen Schock für die Halberstädter, denn Justin Eilers musste verletzt ausgewechselt werden. Drei Minuten später wurde der Torreigen eröffnet. Nach einem Doppelpack von Ufumwen Osawe (18./22.) erhöhten Stefan Korsch (25.), Ole Hoch (31.), Osawe (41.) und Malina (42.) zum 6:0-Pausenstand. Die beste Chance der Gastgeber verbuchte Tami Joris Stephan, der in der 28. Minute den linken Pfosten traf.