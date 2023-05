Im Stadtstadion von Merseburg war der HFC von Beginn an tonangebend, scheiterte aber zunächst noch an VfB-Schlussmann Max Buschhardt. Der Bundespolizist war nach einer Bänderdehnung von Stammkeeper Lucas Bartz reaktiviert worden. Für die Führung sorgte dann Elias Löder (19.). Nach einer halben Stunde, HFC-Trainer Sreto Ristic war schon etwas ungehalten, lief es dann wie am Schnürchen. Sechs Treffer kamen in der Viertelstunde vor der Pause noch zusammen.

Die Vorlage zur HFC-Führung von Tunay Deniz, dessen Lupfer Elias Löder (nicht im Bild) über die Linie befördert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK