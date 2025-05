Nach einer Ecke wurde es dann nochmal heiß im Strafraum der Leipziger. Die brenzlige Situation konnte Keeper Müller letztendlich klären (67.). Kurz vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit zog dann Aue noch einmal das Tempo an. Der eingewechselte Hoffmann versuchte es aus der Distanz (86.), Marvin Stefaniak setzte einen Freistoß aus guter Position deutlich über das Tor (90.).

Es folgte die Verlängerung, Aue legte direkt gut los, Mirnes Pepic zog ab und fand seinen Meister in Lok-Keeper Niclas Müller (92.). Viel mehr brachte die erste Halbzeit der Verlängerung nicht auf den Chancen-Zettel der beiden zunehmend müder werdenden Teams. Auch die letzten 15 Minuten schenkten sich beide Teams zwar nichts, Chancen blieben aber weiterhin absolute Mangelware.

Es kam, wie es kommen müsste: Das Elfmeterschießen vor den Fans der Gastgeber. Auch hier schenkten sich Aue und Leipzig gar nichts, alle fünf Schützen beider Mannschaften trafen in die Maschen. Als sechster Mann war auf Seiten der Auer der eingewechselte Tim Hoffmann dran und scheiterte mit seinem Versuch an Lok-Keeper Müller. Der ebenfalls eingewechselte Adrian Kireski verwandelte für das Heimteam und die Lok-Fans fluteten das Spielfeld. Der 1. FC Lokomotive Leipzig sichert sich vor den beiden Aufstiegsspielen gegen Havelse den sächsischen Landespokal und damit auch den Einzug in den DFB-Pokal für die kommende Spielzeit.