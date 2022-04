Beide Teams hatten sich für das Spiel vor ausverkauftem Haus viel vorgenommen, den Gastgerbern gelang es aber zunächst besser, ihren Matchplan umzusetzen. Bei einem Schuss von Florian Kirstein nach vier Minuten klärte FSV-Keeper Johannes Brinkies zur Ecke. Für den FSV taten sich keine Lücken auf, auch weil Chemie früh störte und in der eigenen Hälfte kompakt stand. Nach 16 Minuten gingen die Messestädter durch einen Schuss von Alexander Bury in Führung. Dessen Abschluss von der Strafraumkante wurde von FSV-Verteidiger Marius Hauptmann so abgelenkt, dass Brinkies machtlos war.