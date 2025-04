Der Favorit aus der Messestadt hatte von Beginn an den Ball im Griff, fand aber keine Lücken in der vielbeinigen, eng gestaffelten Hintermannschaft der Hausherren. Grimma versuchte gar nicht zu kombinieren, spielte lang auf Routinier und Ex-Lok- und Chemie-Spieler Tommy Kind. Der zwang nach zwanzig Minuten den Pokalhelden von vor zwei Jahren, Leipzigs Torhüter Niclas Müller, zu zwei Glanztaten. Erst rutschte eine Flanke von Jan Hübner an den zweiten Pfosten durch, Kind schloss direkt ab und scheiterte an Müller (20. Minute). Die folgende Ecke landete wieder beim Stürmer, der einen Kopfball via Aufsetzer auf den Kasten brachte und den Keeper der Gäste zu einer spektakulären Rettungstat zwang (21.).