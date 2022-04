Die Chemnitzer schalteten sofort auf Angriff, hatten aber so ihre liebe Mühe und Not mit den Wilsdruffern. Kein Wunder, die Mannschaft von Paul Rabe lief in einer 5-4-1-Formation auf und war äußerst defensiv ausgerichtet. In der 25. Minute verloren die Gastgeber mit Sebastian Kindermann einen wichtigen Spieler, er musste verletzt vom Feld. Für ihn kam Maurice Englicht. Bis zur Pause bemühten sich die "Himmelblauen", das Bollwerk der Motor-Mannschaft zu knacken, doch mehr als ein Lattentreffer von Dominik Pelivan (45.+3) sprang nicht heraus.