Zwickau-Trainer Enochs nutzte das Pokalspiel, um einige Ersatzspieler von Beginn an spielen zu lassen. Tatsächlich schienen die Schwäne von Anfang an beweisen zu wollen, warum sie der klare Favorit waren. Vor einigen hundert Zuschauern im Sportpark Camillo Ugi begannen die Gäste dominant.

Wie vom gegen die Kickers geschonten Innenverteidiger Frick im Vorfeld gefordert, riss Zwickau die Kontrolle an sich und kombinierte gefällig. Markkleeberg versuchte sich angesichts des hohen Drucks der Gäste schon früh mit eher ziellosen langen Bällen Luft zu verschaffen. In der 13. Minute wurde die Wahl dieses Mittels verständlich. Vor dem eigenen Strafraum vertändelte Markkleeberg den Ball. Gomez tauchte frei im Strafraum auf, legte auf Willms quer. Der nutzte den Platz und traf überlegt ins linkere obere Eck zur 1:0 Führung (13.).

In der 17. Minute gelang dann den Gastgebern ihre einzige sehenswerte Offensivaktion in der ersten Halbzeit. Nach einem langen Pass kam der Ball über Umwege zu Ziehm. Sein Schuss landete jedoch in den Armen von Brinkies.