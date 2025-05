Es gab einige Nebengeräusche vor diesem Endspiel um den Thüringenpokal. Sechstligist FC An der Fahner Höhe sah sich benachteiligt, weil er auswärts antreten musste. In Meuselwitz konnte man für die Ansetzung des Verbandes nichts. Bei strahlendem Sonnenschein stimmte der Rahmen. Der Favorit musste auf Florian Hansch verzichten, dessen Verletzung keinen Einsatz zuließ.

Die große Frage war: Wie verkauft sich Fahner Höhe? In der ersten Halbzeit sehr gut. Man bemerkte früh, wie der Außenseiter dem ZFC den Zahn ziehen wollte. Mit großem Einsatz und schnellen Flankenwechseln. Das sah zeitweise richtig gut aus, allein vor dem Tor wurde es im ersten Durchgang nicht gefährlich. Die Meuselwitzer kamen schwer rein ins Spiel. Nach einem schönen Freistoß von Daniel Haubner in der sechsten Minute, Christopher Müller parierte gut, passierte lange Zeit nichts. Haubner war es auch, der in der 17. Minute das linke Eck anvisierte, ein Kopf von Fahner Höhe verhinderte den Einschlag. Der passierte dann in der 22. Minute, als Haubner halblinks durchlief und am Ende zum 1:0 einschob. Wer aber nun dachte, die Nervosität bei den Meuselwitzern legt sich, wurde enttäuscht. Fahner Höhe hielt das Spiel weiter offen, kombinierte zeitweise schön. Meuselwitz wirkte teilweise etwas behäbig im Spielaufbau. So blieb es bei der knappen Führung des Regionalligisten zur Pause.