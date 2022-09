RWE-Trainer Fabian Gerber nahm gegenüber dem Ligabetrieb einige personelle Änderungen vor. Seine Mannschaft war in Gera von Beginn an überlegen und hatte durch Calvin Tshilumba (9.) und Erik Weinhauer (11.) gleich zwei gute Möglichkeiten, doch Maximilian Paul im Tor der Gastgeber reagierte glänzend. Erfurt hatte auch mehr Ballbesitz, jedoch machte es Wismut dem Favoriten so schwer wie möglich - und ging dann selbst überraschend in Führung: Erfurts Verteidiger Salomon Nkoa wollte den Ball zu seinem Keeper Lukas Schellenberg zurückspielen, doch der Pass war viel zu lasch. Florian Schubert ging dazwischen, schnappte sich den Ball und schob ein zum 1:0 (26.).