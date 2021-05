Glauben an den Fußballgott ist zurück

Vor knapp elf Monaten habe Lok nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga am Boden gelegen, erklärt Ziane. 2:2 und 1:1 hieß es damals gegen Verl. Keine Niederlage in der abgebrochenen Saison und trotzdem kein Aufstieg. Zumal, wenn die Remis in der umgedrehten Reihenfolge gewesen wären, Lok hochgegangen wäre. "Wir haben nach dem verpassten Aufstieg nicht mehr an den Fußballgott geglaubt. Deswegen habe ich mir beim Jubeln auch die Hände vor das Gesicht gehalten, weil ich es nicht glauben konnte. Und weil mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Das war ein sehr, sehr, sehr krankes Gefühl", beschreibt er die Sekunden nach dem Treffer.

Die Möglichkeit auf einen Aufstieg in die 3. Liga in der kommenden Spielzeit schätzt Ziane verhalten ein - gerade mit Blick auf den deutlich geschrumpften Etat im Vergleich zur Meistersaison. Dennoch sei Lok nicht chancenlos: "Wir haben eine ordentliche Truppe und brauchen uns vor keinem zu verstecken. Aber es hängt auch davon ab, was die anderen Mannschaften machen. Die Konstanz wird eine große Rolle spielen." Auch eine geordnete Vorbereitung sei wichtig. Das habe im Vorjahr gefehlt, weshalb das Team nicht so schnell zueinander gefunden hatte. Djamal Ziane mit dem Sachsenpokal Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Jetzt in den Urlaub - dann die Bayern?

Bis zur neuen Saison ist es aber noch ein Stückchen - wie geht es also weiter? "Wir hätten gerne als Mannschaft noch einen draufgemacht", so Ziane, doch die aktuelle Situation mache einen Diskobesuch nicht möglich. Am Dienstag geht es für zehn Tage in den Urlaub in die Dominikanische Republik", sagt Ziane, für den die Anreise eine kleine Qual wird: "Ich bin nicht so der Fliegertyp. Ich scheiß mir da immer in die Hosen. Aber ich habe mich überreden lassen."

Bleibt zum Abschluss natürlich noch die Frage, wer es den werden soll im DFB-Pokal? "Europa- und weltweit ist der FC Bayern das Nonplusultra. Das wäre ein absoluter Traum. Die kennt man nur aus dem Fernsehen. Ansonsten hätte ich gerne etwas mit Tradition, wo eine ordentliche Fanbase dahinter ist. Ich hoffe, dass bis dahin wieder Zuschauer reindürfen, damit wir ein schönen Fußballfest feiern können", wünscht sich Ziane. "Aber wir nehmen, was kommt. Wir freuen uns über jeden, weil wir das Gefühl einfach noch nicht hatten. Wir können auch gar keinen Anspruch stellen, wer zu kommen hat. Wir sind froh, dabei zu sein und dass wir wieder auf dem Radar sind!"